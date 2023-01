Honderd uur werkstraf voor 24-jarige Edenaar na brandstichting in Elst (Utrecht)

update Ede opent noodopvang voor zo’n honderd asielzoe­kers: ‘Druk op Ter Apel verlichten’

Ede krijgt een zogeheten crisisnoodopvang. Vanaf 1 maart komen er maximaal 111 asielzoekers te wonen in een leegstaand kantoorpand aan de Galvanistraat. De opvang is in principe voor een half jaar. Na vier maanden wordt gekeken of een eventuele verlenging met nog eens zes maanden nodig is.

24 januari