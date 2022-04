Honderden protesterende Molukse motorrijders doen Lunteren aan

De deelnemers aan de dertiende zogeheten Peringatan Ride Out 2022 willen met hun actie onder meer stilstaan bij hun landgenoten die in 2007 werden opgepakt nadat ze in Ambon-stad voor de ogen van de toenmalige president Susilo Bambang Yudhoyono een traditionele Molukse dans hadden opgevoerd. Hierbij was de Molukse vlag getoond, symbool voor de onafhankelijkheid van de eilandengroep. De dansers verdwenen tot twintig jaar in de cel.