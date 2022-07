Hotel op De Hoge Veluwe? Vooruit, maar dan ook de camping behouden

Op zich is het natuurlijk raar dat je flink moet betalen om rond te wandelen, fietsen of voor mijn part te rijden met de auto. Het is en blijft een landschap dat je ook elders op de Veluwe kunt zien. Zonder te betalen.

Arnold is journalist in Wageningen en omgeving. Hij woont in Wageningen. In zijn vrije tijd stapt hij graag op de fiets en wil hij ook wel eens een vogeltje spotten. Klik voor eerdere blogs.

Ik vind het de mooiste en aangenaamste camping in de wijde omtrek (behalve als er in de buurt een dance party is). Het is er netjes en hoe je het ook wendt of keert, het is een apart idee om zo dicht bij alle dieren te overnachten.