Huiskamerlampen komen niet terug in A12-viaduct Bennekom: ‘Maar het moet wel gezelliger, met muurschilderingen’

Luuk (10) uit Lunteren racet over de mooiste circuits: ‘Het leukste? Inhaalac­ties maken en winnen’

Hij is pas 10 jaar. Maar Luuk de Vries uit Lunteren stuurt al een handgeschakelde racemotor met 100 kilometer per uur behendig over een bochtig circuit. In Nederland zijn maar een paar racetalenten van zijn leeftijd.

23 februari