Ierse tractoren trekken door Ederveen op Oldtimerdag met internationale allure: ‘Welcome to our nice village’

GVVV blijft koploper ACV op de hielen zitten

Even was er nog een sprankje hoop bij GVVV dat Sportlust’46 koploper ACV pijn kom doen, maar dat bleek een illusie: 3-0 winst voor ACV. Daarom was een 0-2 winst in het uitduel tegen DVS’33 cruciaal voor de Veenendaalse derdedivisionist om nog enige kans op de titel te maken.