In de Veluwse lentezon lijkt de oorlog voor gevluchte Oekraïeners even ver weg: ‘De veerkracht is ongelooflijk’

Zichtbaar vermoeid stapt de Oekraïense Bassam Bakkar dinsdagochtend de bus in op het station in Ede. Normaal gesproken zou de dertiger rond deze tijd beginnen met zijn werk als uroloog in het ziekenhuis in Kiev. Maar de oorlog in zijn land maakt dat hij zich met heel andere dingen bezig moet houden. Een tijdelijke verblijfplaats vinden in Nederland bijvoorbeeld, voor zichzelf en zijn vrouw.