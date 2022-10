In Ede haal je geen kroket of frikandel, maar een gezonde maaltijd uit de muur

Orzotto met Frans stoofvlees, een vegan gyros bowl met tzatziki of een oer-Hollandse boerenkool. Zomaar wat gerechten die dinsdagmiddag te vinden zijn in de nieuwe Fast Good Booth op de Zandlaan in Ede.

Via een scherm kunnen voorbijgangers een kant-en-klare maaltijd uitkiezen en betalen, waarna het eten automatisch vanuit een koeling wordt afgeleverd aan de klant via een luikje. Thuis hoeft de maaltijd enkel nog opgewarmd te worden.

Het loket aan de Zandlaan telt nu zestig maaltijden die zijn gemaakt door een chef-kok. Kosten: 9,95 euro per stuk. Om de paar dagen worden ze ververst. De meeste ingrediënten komen uit eigen regio.

‘Weinig alternatieven voor ongezonde snack’

De gezonde snackmuur is een idee van het Edese bedrijf Fast Good Club. ,,We kwamen erop doordat we zelf vaak ongezonde maaltijden afhaalden of bestelden als we geen tijd of zin hadden om te koken”, vertelt initiatiefnemer Nick Hotting (28), die het bedrijf startte met zijn compagnon Sven Schimmel. ,,Er zijn hier in de regio maar weinig gezonde alternatieven te vinden. Dat willen wij veranderen.”

Quote We kwamen op het idee doordat we zelf vaak ongezonde maaltijden afhaalden of bestelden als we geen tijd of zin hadden om te koken Nick Hotting, Fast Good Club

Het duo ging in gesprek met Ede en presenteerde het plan voor een snackmuur die in plaats van met kroketten en frikandellen, gevuld moest worden met verantwoorde maaltijden. Hotting: ,,Ons plan kwam overeen met de koers die de gemeente in wil zetten wat betreft gezonde voeding, zodoende mochten we afgelopen vrijdag deze eerste booth openen. Het plan is om er nog veel meer neer te zetten, op slimme geografische plekken in de regio Foodvalley.”

Tactisch

Ook het loket aan de Zandlaan is een geografisch gezien tactische keuze geweest, vertelt Hotting. ,,Het zit pal naast de hogeschool. Studenten maken deel uit van onze doelgroep. Na een dag hard studeren kunnen ze hier op weg naar huis een gezond maaltijdje meepikken.”

Volledig scherm Initiatiefnemer Nick Hotting bij de gezonde snackmuur aan de Zandlaan in Ede. © Herman Stöver