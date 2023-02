In een flits een foto van vleugels in vogelvlucht

Jasper (34) stond tien maanden op wachtlijst na sluiting ggz-kli­niek: ‘Voor het eerst werd ik suïcidaal’

Oneerlijk, onrechtvaardig. Zo voelt voor Jasper van den Hoek (34) en andere cliënten het besluit van Pro Persona om het Centrum voor Psychotherapie, het CvP, in Lunteren te sluiten. Hij had er zes maanden voor op de wachtlijst gestaan: ,,Die kliniek was voor mij de eerste veilige plek in mijn leven.”