In Wageningen is GroenLinks gewoon weer de grootste, in Rhenen de SGP en Veenendaal nog bezig met tellen

In studentenstad Wageningen is GroenLinks ook bij de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag gewoon weer de grootste partij geworden, in Rhenen de SGP. Ede en Renswoude volgen het landelijke beeld met een afgetekende zege voor de BBB.

In Veenendaal waren ze donderdagavond nog altijd niet klaar met tellen. De tellers zijn donderdagochtend begonnen met tellen van de kandidaten. Dat is opmerkelijk: normaal worden eerst alleen de uitslagen per partij opgenomen, daarna wordt gekeken hoeveel stemmen elke kandidaat heeft. Waarom Veenendaal van deze procedure is afgeweken, is niet bekend.

Het antwoord op de vraag waarom Veenendaal het niet voor elkaar kreeg de stemmen op tijd te tellen, moest een woordvoerder van de gemeente schuldig blijven. Zonder Veenendaal kan ook de uitslag in de provincie niet worden vastgesteld.

In Wageningen blijft GroenLinks weliswaar de grootste, maar levert in met 21 procent van de stemmen, tegenover 25,5 in 2019. Anders dan in de andere gemeenten, waar Forum van Democratie bijna zonder uitzondering de grootste verliezer is, is dit in Wageningen D66. Die partij duikelt van 14,8 naar 9,1 procent van de stemmen en is daarmee zelfs kleiner dan nieuwkomer Volt.

Volt scoort

Volt scoort in Wageningen bijna 12 procent. ,,Wageningen is dan ook één van de progressiefste gemeenten van Nederland en enorm internationaal georiënteerd. Dat zijn wij ook”, verklaart Volt-lijsttrekker Elmar Theune – zelf Wageningse – het succes van haar partij.

Elmar Theune

,,We hebben het overal wel goed gedaan: tussen de 2 en 3 procent, zelfs in plaatsen waar nog nooit een Volt’er heeft geflyerd”, vertelt Theune. De partij doet met twee zetels zijn intrede in de Gelderse Staten.

Fractievoorzitter Bart van der Tang van de SGP in Rhenen is een tevreden man. Zijn partij boekt zelfs een bescheiden winst en blijft met 19,6 procent van de stemmen de BBB voor (nieuw met 17,3 procent).

,,We hebben een relatief trouwe achterban”, verklaart hij dit resultaat. Hij vindt het niet waarschijnlijk dat veel Rhenense SGP’ers dit keer op de BBB hebben gestemd. ,,We hebben veel verwantschap met die partij, want ook wij nemen het op voor de boeren. Maar we hebben ook veel verschillen, vooral als het gaat om principiële zaken als de zondagsrust.”

Ede volgt zo’n beetje het landelijke beeld. Eén op de vijf Edenaren heeft op de BBB gestemd. Forum voor Democratie valt terug van 13 naar 2,6 procent. De traditionele partijen verliezen, uitgezonderd de PvdA en Partij voor de Dieren.

De SGP verliest weliswaar licht in Ede, maar dat is een gevolg van de hoge opkomst: de partij haalt namelijk in absolute zin meer stemmen dan in 2019. Nieuwkomers JA21 en Volt doen het goed met respectievelijk 3,6 en 3 procent.

Zwarte Piet is Zwart

Van de net iets meer dan vierduizend kiesgerechtigde inwoners van Renswoude zijn een dikke drieduizend ook komen stemmen. En meer dan één op de drie heeft het vakje van de BBB ingekleurd. De partij Zwarte Piet is Zwart, die in de Utrechtse gemeenten meedoet, heeft nergens meer dan een handvol stemmen gehaald.

