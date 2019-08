Ineke verkoopt lingerie aan huis: ‘Mensen geven zich letterlijk bloot aan mij’

Ineke organiseert verkoopochtenden en -middagen bij verzorgingshuizen, seniorenflats en dergelijke. ,,Ik vind het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig eigen keuzes moet kunnen maken. Daarom ben ik deze onderneming begonnen. Ik hoop op deze manier veel mensen van dienst te kunnen zijn.”



Als mensen het lastig vinden om naar een winkel te komen en lingerie te passen in een hokje, kan Boon juist een helpende hand bieden. ,,Als ik langskom, kan ik ze helpen met uit- en aankleden, dat is juist geen enkel probleem.”



Voor Boon voor zichzelf begon, drie jaar geleden, werkte ze in meerdere lingeriezaken. ,,Ik zag toen dat als ouderen en minder mobiele mensen kwamen, ze al moe waren voor ze in de winkel waren en dan moesten ze nog passen. En voor dochters is het ook niet leuk om lingerie te kopen voor hun moeder; als het niet goed is, moeten ze weer terug naar de winkel.”



Hoe zo’n verkoopochtend er dan uitziet? Boon gaat met een grote bus vol lingerie naar de locatie, stalt alles uit als een soort ‘winkeltje’ en maakt er een gezellige ochtend van met haar klanten. ,,Met veel gesprekken en aandacht voor de mens.” Passen? Dat kan in het invalidentoilet, want dat is lekker ruim.