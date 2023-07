Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in Ede

Renovatie Julia­nastraat moet eind 2025 klaar zijn: ‘We moeten elke woning afzonder­lijk goed bekijken’

De bewoners van 75 historische huurwoningen in de Julianastraat in Wageningen moeten nog even geduld hebben. Eigenaar de Woningstichting verwacht dat het groot onderhoud en de renovatie van de huizen eind 2025 zijn afgerond.