Inwoner van Ede aangehouden vanwege het voorbereiden van mensensmokkel

Ook doelman Özkan Yilmaz kan tweede degradatie op rij niet voorkomen bij FC Jeugd: ‘Voor de vierde klasse voel ik mij nog te goed’

Het doek is voor FC Jeugd gevallen, de tweede degradatie op rij is een feit. De Edese derdeklasser speelde het thuisduel met DVOL zondag nog wel met 2-2 gelijk, maar dat was alleen nog voor de statistieken, want door de winst van SV Angeren raakte een nacompetitieplek uit zicht.