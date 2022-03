Jaap en Marijke Roskam vieren hun platina huwelijk: ‘Blijven praten, doe je dat allebei, dan kun je altijd verder’

Als burgemeester René Verhulst buiten wegloopt, zwaaien Jaap (93) en Marijke (90) Roskam hem vriendelijk na. Hij is voor een speciale gelegenheid op visite geweest. Het echtpaar was afgelopen zondag precies zeventig jaar getrouwd. Een gedenkwaardige mijlpaal. ,,Ja, dat is een lange tijd”, zegt mevrouw. ,,Ik vind het bijzonder dat de burgemeester hier was. Hij heeft toch wel meer te doen, nu weer met alle vluchtelingen in Harskamp. Dat vind ik zoiets verdrietigs.”