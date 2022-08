Jaar na asielprotest ‘Harskamp’ ziet burgemeester hoe stad en platteland elkaar steeds minder begrijpen

Dit nieuwe azc staat nog leeg, terwijl het COA schreeuwt om ruimte: ‘Het is toch crisis?’

Alle vergunningen zijn binnen, de gemeenteraad is akkoord. Toch zitten er nog altijd geen asielzoekers in een nieuw azc op de Kop van Deelen bij Ede. Het COA zegt eerst nog te moeten verbouwen. Hetzelfde verhaal klinkt ook rond een leegstaande locatie in Nijmegen. En dat zorgt voor frustratie bij gemeentebestuurders.

