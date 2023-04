Jaarlijks wordt er in Ede 482 kilo afval geproduceerd

Opvang Oekraïense vluchtelin­gen staat centraal in eerste Wereldge­sprek

Wageningen45, de organisatie achter de activiteiten rond 4 en 5 mei, start donderdag met een nieuwe serie Wereldgesprekken. Dit jaar gebeurt dat voor het eerst in samenwerking met Wageningen Universiteit. Die is ook gastheer voor het eerste Wereldgesprek (in het Engels) in gebouw Impuls op de campus.