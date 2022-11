Jan bezorgt zijn klanten het vrije kampeergevoel met zijn huurcamper

Niet uit voorzorg doden van pluimvee is een ‘gok’ en ‘spannend’, zeggen deskundi­gen

Dat vijf pluimveebedrijven in Lunteren niet uit voorzorg worden geruimd na een uitbraak van vogelgriep in het dorp, is een risico. Dat zeggen vogelgriepdeskundigen. Pluimveehoudersbond NVP pleit juist voor een einde aan het preventief afmaken van dieren.

31 oktober