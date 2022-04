Janneke Siebelink (47), de dochter van Jan, komt met roman: ‘Ik ga mijn eigen weg’

Zo tekende ze levensverhalen op van mensen via haar bedrijf La Storia Della Vita en gaf ze literair smoel aan bol.com, waar ze lezers en auteurs met elkaar in verbinding bracht.



In 2019 besloot ze een andere koers te gaan varen. Tegenwoordig woont ze in Amsterdam en werkt ze parttime voor het CPBN, waar ze verantwoordelijk is voor de jeugdprijzen. Daarnaast werkt ze een dag in de week als vrijwilliger in een hospice waarover ze in de Libelle wekelijks een column schrijft.



Ze is een duizendpoot die deze woensdag debuteert met haar roman Soms sneeuwt het in april. De weergoden waren het ermee eens en bedekten ons land begin april met een laag sneeuw.