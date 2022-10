Joep was veertig jaar een begrip in de platenwereld, maar houdt er nu mee op: ‘Weet nog welke plaat ik als eerste verkocht’

Man die zijn onderbuur wil helpen, wordt talloze keren gestoken; 26-jarige Edenaar veroor­deeld

Een 26-jarige Edenaar die talloze keren instak op zijn behulpzame onderbuurman in Ede, krijgt tbs met dwangverpleging opgelegd. De rechtbank in Arnhem velde dat vonnis donderdag. De officier van justitie had twee weken eerder dezelfde straf geëist.

29 september