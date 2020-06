Jonge vrouw overleden bij incident in flat Ede, drie mannen aangehouden

De melding kwam om 19.10 uur binnen bij hulpdiensten. De politie vond in het huis aan de Jan Th. Tooroplaan een stoffelijk overschot. In de woning zijn kort daarop drie mannen aangehouden. De politie onderzoekt of zij iets met de zaak te maken te hebben.



Een woordvoerder van de politie kan rond 20.30 uur nog niet meer zeggen over de zaak. Zo is niet duidelijk of het slachtoffer een man of een vrouw is of dat het gaat om een bewoner van het huis.



Volgens buurtbewoners is het slachtoffer een jonge vrouw. Er zouden twee personen in het appartement wonen.



De forensische opsporing van de politie doet onderzoek om duidelijk te krijgen wat er in de woning is voorgevallen.