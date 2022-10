Jongetje raakt gewond bij aanrijding met auto, traumaheli landt in Ede

De auto wilde vermoedelijk de Slotlaan inrijden richting de Hofbeeklaan, toen het jongetje de weg overstak. Hulpdiensten rukten massaal uit, ook een traumahelikopter met een mobiel medisch team werd ingevlogen.



Het slachtoffertje, wiens leeftijd werd geschat op 6 tot 8 jaar, is per ambulance naar het UMC in Utrecht gebracht. De inzittenden van de auto, twee vrouwen, bleven ongedeerd. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is kort na het incident nog niet duidelijk. Mogelijk is een van de betrokkenen door rood licht gereden, aldus de politie ter plaatse.