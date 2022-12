Kerstbal met Lunters Vrouwtje lokale verkoophit: ‘Een eigen bal in de boom is gewoon leuk’

Het is op het eerste oog lang niet voor iedereen een aanrader. In Lunteren zijn ze echter dol op de kerstbal met een afbeelding van de lokale vlag.

,,Een kerstbal omhuld met het hier overal bekende Lunterse Vrouwtje, het leek ons een leuk idee”, zegt Johan Visser van de Kerstboom Express. ,,Met onze vriendengroep van acht begonnen we eind vorig jaar midden in coronatijd met de kerstbomenverkoop. Dat liep meteen hartstikke lekker. Er was verder bijna niets te doen.”

Op het terrein van Visser Vlees aan de Vaarkampseweg 4 in Lunteren is op 26 november de verkoop weer gestart van Nordmann-bomen (‘die hebben de minste naalduitval’) in verschillende grootte. Aanverwante producten zijn verkrijgbaar, zoals standaards, bodemverbeteraars en dus de kerstballen.

Lunterse bal uit China

,,Hij is populair”, constateert Visser (27). ,,Een van ons, Mike Vonk, zit in de relatiegeschenken. Hij heeft dit jaar de bal ontworpen en met het Lunters Vrouwtje erop is die in China gemaakt. We hadden 250 setjes van twee ballen besteld. Een setje kost 15 euro. Daarvan zijn er op dit moment nog ongeveer honderd over. Lunterenaren zijn trots op hun dorp, een eigen bal in de boom is gewoon leuk. We hebben er de eerste weken veel verkocht als sinterklaascadeautje.”

Quote Begin volgend jaar gaan we met de vrienden­groep op winter­sport­va­kan­tie naar Oostenrijk. Kunnen we van de opbrengst mooi de drankjes bekostigen Johan Visser, Kerstboom Express

In 2021 gingen er circa 350 kerstbomen over de toonbank. Nu staat de teller al op ruim 275. ,,Mensen uit het dorp weten ons te vinden. Helemaal nu de sint weer naar Spanje is vertrokken. We timmeren dit jaar meer aan de weg. Deze week kwam er zelfs iemand uit Doorn na een bezoekje aan de website, omdat hij onze bomen zo mooi vindt.”

Allereerst een lolletje

Visser benadrukt dat de verkoop van kerstspulletjes allereerst een lolletje blijft. ,,Mensen kunnen tot aan kerst iets kopen op woensdag- en vrijdagavond en op zaterdag. Wie iets aanschaft, krijgt een bakje erwtensoep. Mensen blijven vaak wat langer hangen, gewoon om gezellig te kletsen.”

Natuurlijk, er zit een verdienmodel in, maar dat is ‘zeker geen vetpot’. ,,Begin volgend jaar gaan we met de vriendengroep op wintersportvakantie naar Oostenrijk. Kunnen we van de opbrengst mooi de drankjes bekostigen.” Er wordt alweer gebroed op een opvolger van de eigen kerstbal. ,,Weer iets om in de boom te hangen. Met een Lunters tintje, zoveel is zeker.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.