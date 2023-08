Kijktip: de broeders Van Rossem bezoeken Wageningen en duiken in dit onderwerp

Gescheiden stel ruziet over omgangsre­ge­ling hond Indy: ‘Hij wil haar zo in haar ziel tref­fen’

Voor de dérde keer staan Fred en Tina tegenover elkaar in de rechtbank. Na hun scheiding vechten zij elkaar de tent uit over de rug van hun huisdier. Eerdere afspraken over een omgangsregeling voor de hond zijn niet nagekomen. Bij wie mag Indy in de toekomst gaan wonen?