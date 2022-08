Kind komt onder tractor tijdens Heide-optocht in Ede: ‘Vervelend incident, maar had nog veel ergers gekund’

Boeren demonstre­ren bij snelweg A30: oprit richting Ede geblok­keerd

De oprit van de A30 in Barneveld richting Ede is woensdagochtend geblokkeerd door protesterende boeren. Ook de afrit richting Amersfoort is niet begaanbaar. De actie tegen de stikstofplannen van het kabinet was niet vooraf aangekondigd en zorgt dan ook voor chaos op de weg.

27 juli