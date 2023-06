Kippenvelmomenten, veel wedstrijden en zilveren medaille voor Edese hockeyers op Special Olympics in Berlijn

Sandra (35) gaat na zware chemo’s 5 kilometer rennen tegen kanker: ‘Ik houd niet eens van hardlopen’

Sandra Slutter (35), moeder van twee jonge kinderen, voelde tijdens het geven van borstvoeding aan haar jongste iets hards in haar borst. Het bleek borstkanker. Nu doet ze mee aan de allereerste LoveLifeRun op 8 oktober in Arnhem. Samen met haar naasten, artsen en verpleegkundigen. ,,Het erge is: ik houd niet eens van hardlopen.”