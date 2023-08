Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vandaag zien? Dan moet je hier zijn

Onderzoek naar geluids­over­last van carillon in Bennekom (dat het overigens al een tijdje niet doet)

De een vindt het prachtig, de ander vindt het maar niets. De laatste groep heeft al een tijdje geluk, want het carillon in Bennekom is kapot. Dat zegt het Edese college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van gemeenteraadslid Gerrit Heij (SGP).