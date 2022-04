Koningsdag in Ede: iedereen kan na drie jaar weer zijn slag slaan op de kleedjesmarkt

Alsof de spullen van drie Koningsdagen waren opgespaard en nu allemaal in één keer te koop werden aangeboden. In Ede was het dringen geblazen voor de kinderen en de bezoekers vanmiddag in een zonovergoten binnenstad.

Het lint liep dit jaar langs de Achterdoelen, de Grotestraat, Grotestraat Noord, Maandereind, Vendelstraat en het Oude Kerkplein. Tussen de vele tweedehands spullen probeerden ook muziektalenten een graantje mee te pikken van de drukke Koningsdag.

Oldtimers en muziek

De kleedjesmarkt is het enige evenement op Koningsdag in Ede dat door het Comité Nationale Feestdagen Ede wordt gehouden. Daarnaast zijn er vandaag allerlei andere evenementen in de stad, zoals een optocht met oldtimers en veel muziek.

Deze middag is er in de Oude Kerk een concert van het ENKA Mannenkoor met de bekende Edese zangers Tineke Roseboom en Robbert Muuse die zowel samen met het koor, solo als in een duet laten horen waarom zij veel gevraagd worden. Dirigent is Maarten-Jan Dongelmans.

Volledig scherm Muziek op de kleedjesmarkt van Ede. © Herman Stöver

Volledig scherm Kleedjesmarkt in het centrum van Ede © Herman Stöver

Volledig scherm Kleedjesmarkt in het centrum van Ede. © Herman Stöver