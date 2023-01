Kunstfactorij Bennekom verhuist naar Oude Kerkplein: ‘Op zoek naar blijvende oplossing ben ik hier blij mee’

image of the year ‘Hondenbot’ van menselijke cellen: Radboudumc kweekt mi­ni-bot­je voor onderzoek

Het ziet er wel een beetje uit als ‘een klassiek hondenbot’, zegt de onderzoeker er zelf over, maar het is toch echt van menselijke cellen gemaakt. Met behulp van fluorescerende stoffen zijn bepaalde cellen van het bot opgelicht en ingekleurd: de foto is Image of the Year geworden, het mooiste microscopieplaatje dat in 2022 gemaakt is in Radboudumc in Nijmegen.

