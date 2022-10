Lammergier Eglazine weer vertrokken van de Hoge Veluwe

Begin mei arriveerde de gezenderde lammergier weer op de Hoge Veluwe nadat ze de winter in het zuiden van Frankrijk had doorgebracht. Meer precies: in het nationale park Grand Causses, iets ten noorden van Montpellier in het zuiden van Frankrijk. Daar was de vogel in het voorjaar van 2020 ook uitgezet. Eglazine maakt namelijk deel uit van een herintroductieprogramma van de roofvogel.