Laura rondde twee universitaire studies af, maar houdt het toch liever bij dressuurlessen

Kraakactie Lunterse vrouwen heeft na veertig jaar nog steeds resultaat: ‘Bezoekers komen uit heel Lunteren’

We schrijven 1982, om precies te zijn 15 juli 1982. Kleuterschool Het Kwetternest in Lunteren heeft zojuist de deuren gesloten. Onmiddellijk daarna kraken zes buurtbewoonsters het pand aan de Schaepmanstraat. Deze donderdag, veertig jaar later, viert het als buurtcentrum De Schakel zijn achtste lustrum.

15 juli