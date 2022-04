Lente voor de knorrende padden in de Horapoelen

Bang voor de nacht, Jelmer (45) sliep jarenlang niet of nauwelijks: ‘Bij vijf uur slaap ging de vlag uit’

Van een nachtje slecht slapen heeft iedereen weleens last. Als je de volgende ochtend een sollicitatie hebt bijvoorbeeld, of een belangrijk examen. Maar wat als je nachten achtereen niet in slaap komt? Net als een kwart van de Nederlanders heeft de 45-jarige Jelmer Jepsen slaapproblemen. Samen met slaapdeskundige Alexander van Daele schreef hij er een boek over.

29 maart