Leuk om te weten: zoveel paaseitjes eten Edenaren per jaar

Wat maakt een obstacle run in het Arnhemse centrum duur? ‘Je moet hier alle obstakels zelf bouwen’

Honderd lopers per startgolf en alle zeventien ‘waves’ komen vol. Ondanks het hoge inschrijfgeld. Initiatiefnemer Danny van Aanholt van de Alpha City Run, de eerste ‘obstacle run’ die in een stad wordt gehouden, is ervan overtuigd dat het evenement zondag 11 juni in Arnhem een succes wordt.