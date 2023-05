Leuk uitje: dit weekend kijk je achter de schermen bij Urban Funghi en Tuinderij het Lichtveen

Ede gaat wat doen aan onbegrijpe­lij­ke brieven aan haar inwoners: ‘Dat gaat niet altijd goed’

Mensen die een brief van de gemeente krijgen, snappen regelmatig niet wat daar nu precies in staat. Ze weten (onder meer door het gebruik van veel vaktermen) niet waar het om gaat of wat er van hen wordt verwacht. In Ede willen ze daar iets aan doen. Dinsdag is een begin gemaakt met een project om duidelijkere, meer begrijpelijke brieven te schrijven voor inwoners.