Lunteren slachtoffer van ‘oefenpotje’ De Merino’s, Musketiers maar grijpt naast nacompetitieticket, Bennekom sluit in stijl af

Ede loopt nu al warm voor Airborne­maand in september

September is Airbornemaand in Ede. Dit jaar herdenken de Edenaren dat het 79 jaar geleden is dat geallieerde troepen na luchtlandingen - onder meer op de Ginkelse Hei - wilden doorstoten naar Arnhem en zo aansluiting vinden bij het al bevrijde zuiden van het land. Operatie Market Garden mislukte, maar Ede is het optreden van de soldaten nog niet vergeten.