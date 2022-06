Lunterse kinderen tonen hun vaardigheid in het verkeer

Video Brandweer rukt uit voor koe die bekneld raakt onder watertank

LUNTEREN - De brandweer in Lunteren is dinsdagmiddag uitgerukt voor een koe in nood. Een stier raakte daar rond 13.30 uur bekneld onder een watertank op een landgoed bij de Hoge Valksedijk. Het dier is uiteindelijk succesvol bevrijd en kwam er zonder verwondingen van af.

