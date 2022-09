Machine kantelt in Ede, man raakt gewond

met video Wekeromse karpers gered van de verstik­kings­dood in drooggeval­len sloot

Bart Visser zag vanuit zijn kantoor van ecologisch adviesbureau De Slijpkruik op bedrijventerrein Het Laar in Wekerom dat de watergang ernaast grotendeels was droog gevallen. Hij bedacht zich niet, hees zich in een waadpak en zocht een schepnet.

1 september