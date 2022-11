Mag de tamme wolf beschoten worden met verf? De rechter moet het zo snel mogelijk bepalen

Hoge Veluwe mag wolven in park niet vangen of doden

De directie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe mag de roedel wolven die in het park leeft niet vangen of doden. De directie vroeg daar bij de provincie Gelderland toestemming voor, omdat de wolven volgens de directie alle moeflons doden die in het park leven. Sinds de wolf zich in het park vestigde zou de kudde moeflons gehalveerd zijn, volgens de parkdirectie.

12:56