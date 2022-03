Man (20) en vrouw (18) naar ziekenhuis na botsing tegen boom, ook traumahelikopter opgeroepen

‘Bronzen’ Kimberley Bos gehuldigd in Ede, maximaal vijfhon­derd man welkom

Een officiële huldiging in haar woonplaats Ede. Die staat skeletonster Kimberley Bos nog te wachten na haar bronzen race op de Olympische Winterspelen in Peking. Maximaal vijfhonderd mensen kunnen er donderdagmiddag bij zijn in de Van der Knaaphal.

