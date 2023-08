Man riskeert tien maanden cel na bedreiging gezin in Ede: ‘Ik boor jou, ik boor jouw familie’

Peperdure maatregel ten spijt: blauwalg dreigt opnieuw spelbreker te worden voor triathlon Veenendaal

Blauwalg in de Veenendaalse surfvijver bedreigt wederom de triathlon van Veenendaal. Volgende week hakt de organisatie de knoop door of ze uit gaat wijken. Plannen om voortaan vers water in de waterplas te laten lopen, hebben niets opgeleverd.