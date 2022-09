Man steekt in op buurman (30) die hem wil helpen en raakt onder meer long en slagader

Steekpar­tij Ede lijkt werk van doorge­draai­de flatbewo­ner: ‘Een dag eerder stonden nog drie politiewa­gens voor zijn huis’

EDE - De steekpartij aan de Rembrandtlaan in Ede lijkt het werk van een doorgedraaide flatbewoner. Het slachtoffer - dat met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis is vervoerd - zou twee verdiepingen lager in het appartementencomplex wonen.

13 september