Man vergeet nieuwe BMW van schoondochter op handrem te zetten: auto rolt zo het water in

Wéér een bedrijf met vogelgriep in Lunteren: 145.000 dieren geruimd

LUNTEREN - De verspreiding van de vogelgriep in het hart van de pluimveesector gaat hard. Voor de zesde keer in twee weken is in de regio Barneveld- Ede vogelgriep geconstateerd op een bedrijf. Dit keer gaat het om een bedrijf met 3000 eenden in Lunteren.

16:37