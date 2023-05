Mannen en vrouwen van Polar Bears naar halve finale van play-offs om landstitel

met video Met sjaal en wanten of zonder jas, de Vallei geniet van zonnige Koningsdag

Zonder jas en met zonnebril zaten er in de middag van Koningsdag honderden mensen op een terras met een versnapering in de hand te genieten van het heerlijke zonnetje. Een paar uur eerder liepen de eerste koopjesjagers nog met handschoenen, sjaal en winterjas over de vrijmarkten. De Vallei genoot van Koningsdag.