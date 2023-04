Marco van Basten opent tribune bij zege DTS Ede, zorgen FC Jeugd nemen toe, Ede/Victoria officieus gedegradeerd

Sybren maakte plastic dat je kunt hergebrui­ken: ‘Ik gooide de chemica­liën bij elkaar en het was direct raak’

Bouwmaterialen, autobanden en laptoponderdelen. Ze bevatten allemaal hard plastic. Ontzettend handig, maar nauwelijks af te breken. Een nieuw soort hard plastic dat onderzoeker Sybren Schoustra van de Wageningen Universiteit maakt, is wel te recyclen en is bovendien zelfhelend. ,,Ik gooide de chemicaliën bij elkaar en het was direct raak.”