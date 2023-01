Medio februari ook energiecompensatie voor studenten: ‘Dat is goed nieuws’

Eekhoorns in opvang kunnen zich verheugen op gebrachte kerstbomen: ‘Volière wordt zo leerzame speeltuin’

Een stuk of zeven kerstbomen liggen in de achtertuin bij Brigitte van Bennekom. De eigenaresse van eekhoornopvang Neder-Veluwe in Lunteren is in haar nopjes met de opbrengst na één verstuurd Facebookbericht.

10 januari