Mélanie zet stick-and-poke-tattoos: 'Ik combineer creativiteit en verbinding met elkaar'

Doorstart voor Kennis- en Adviescen­trum Dierplagen: ‘Personeel zoveel mogelijk behouden’

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen heeft een doorstart gemaakt. Begin deze maand was het KAD failliet verklaard. ,,De curator is voortvarend te werk gegaan”, zegt de nieuwe directeur Gerhard Geurtse. KAD is overgenomen door IPM-College uit Hazerswoude-Rijndijk en Mark Houtkamp.