Mens en Milieu Ede wil openbare college- onderhandelingen

Die toelichting zal in het openbaar plaatshebben, zo is vooraf afgesproken. Volgens raadslid Erik Wesselius van Mens en Milieu is dat een mooi moment om de verdere onderhandelingen ook door iedereen die dat wil te laten volgen: ,,Voor de verkiezingen hebben partijen, die nu met ons een meerderheid vormen in de nieuwe gemeenteraad, daar al op aangedrongen.’’ Zes partijen in de Edese gemeenteraad (ChristenUnie, GroenLinks, D66, Burgerbelangen, PvdA en DPE) hebben vorig jaar een motie gesteund om “de volgende coalitiebesprekingen zo veel mogelijk in de openbaarheid te voeren”.

Voorbeeld Wageningen

De nieuwe partij Mens en Milieu Ede heeft in een open brief de partijen in de gemeenteraad opgeroepen om de onderhandelingen over een collegeakkoord nu dus in het openbaar voort te zetten. In Wageningen en Utrechtse Heuvelrug is dat al sinds 2010 gebruikelijk. Daar zijn alle formatiegesprekken voor een nieuwe college live te volgen via een videoverbinding. En daarna eventueel nog terug te kijken. Uiteraard vinden gesprekken over de personele invulling van functies, net als in Wageningen, straks wél achter gesloten deuren plaats in Ede.