Menwagen raakt los van paard en belandt in berm bij ongeluk in Ede

Met nieuw sportveld wil Kiki Musampa wat terugdoen voor 'zijn' Ede: ‘Dit is waar het voor mij begon’

In 1996 was Kiki Musampa de eerste profvoetballer die een officieel doelpunt maakte in de net geopende Amsterdam ArenA. Vrijdagmiddag kwam daar een nieuwe mijlpaal bij, toen Musampa met een rake penalty zijn eigen pleintje in de Edese wijk Klaphek officieel opende.

29 april