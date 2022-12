Minderjarig slachtoffer overvallen in Ede: Politie doet buurtonderzoek

Noodopvang voor daklozen op terrein van zwembad De Vrije Slag

De winter is in aantocht en de dagen worden langzaam kouder. Toch is er in de gemeente Ede nog steeds een aantal daklozen dat elke nacht in de buitenlucht slaapt. De gemeente biedt voor deze zogeheten buitenslapers noodopvang op het terrein van zwembad De Vrije Slag in Bennekom. De opvang is van 1 december tot en met 31 maart.

16 november