‘Mishandel de gevangene flink’, klonk het in De Wormshoef toen de SD’er de baas was: Henrico (44) schreef er een boek over

Spreekuur voor Oekraïense vluchtelin­gen die bij gastgezin­nen zijn onderge­bracht

EDE - Vluchtelingenwerk start op korte termijn in de meeste gemeenten met een fysiek spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen die in gastgezinnen zijn opgevangen. Ze komen in onder meer gemeentehuizen en bibliotheken: de organisatie is het momenteel allemaal aan het regelen.

24 maart