Moeder vermoorde Shelley heeft geen oog dicht gedaan: ‘Ik ben doodsbang dat ze in hoger beroep gaan’

update | video Tien jaar cel en tbs geëist tegen Tonnie E. voor gewelddadi­ge dood van Shelley (22) uit Ede

13 juli ARNHEM - Tegen Tonnie E, verdachte van de gewelddadige dood van de 22-jarige Shelley Bosch uit Ede, is vandaag in de Arnhemse rechtbank tien jaar cel en tbs geëist. De jonge vrouw werd afgelopen zomer, op 23 juni in hun appartement in Ede om het leven gebracht. De 24-jarige Tonnie zit sinds de moord op Shelley vast.