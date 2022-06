Motorrijder (25) komt om het leven bij zware aanrijding met auto

Edese partijen willen stedenband met plaats in Oekraïne: ‘Eerste reacties zijn positief’

,,Het zou fantastisch zijn om een plaats te vinden die qua grootte in de buurt komt van Ede en waar de landbouw echt belangrijk is.” Sam Elfvering (D66) heeft al een idee voor de mogelijk toekomstige partnerstad van Ede in Oekraïne. Donderdag kwam hij mede namens ChristenUnie en GroenLinks met het voorstel om een stedenband aan te gaan met een stad in Oekraïne.

15 mei